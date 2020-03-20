الفصائل الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في مناطق “نبع السلام” و”تعفش” وتضيق على العرب في منطقة “رشدة حمرة”

لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تواصل سرقتها للمنشآت وتضيق على المواطنين في مناطق “نبع السلام”.

في سياق ذلك، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تلك الفصائل سرقت محركات الديزل المخصصة لاستخراج المياه من الآبار في قرية كنيهر ودركو والسعيد وهي مجموعة قرى تعرف بـ”رشدة حمرة” في ريف تل تمر.

كما تعفش الأدوات والمعدات من المشاريع الزراعية في المنطقة وتضيق على المواطنين وتفرض أموالا وتتهمهم بالانتماء للأحزاب الكردية، فيما يسكن هذه القرى العرب “الشرابيين”، كما يمنعون التصوير في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، تعفيش الفصائل الموالية لتركيا المرافق العامة ومحطات ضخ واستخراج المياه في قرية أم عشبة في ريف الحسكة، حيث تواصل تلك الفصائل منذ أمس تفكيك محركات الديزل وطرمبات استخراج المياه والغطاسات عبر رافعات، حيث يتم نقلها إلى مستودعات التعفيش في مدينة رأس العين “سري كانية”.

كان المرصد السوري رصد في 13 مارس/آذار، انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا حيث يتم تعفيش منازل المواطنين في قرى باب الخير وجان تمر بريف رأس العين، كما سرق عناصر الفصائل معدات زراعية وصهاريج مياه وغيرها معدات حديثة ذات قيمة مادية كبيرة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري فإن عناصر الفصائل تبيع تلك المسروقات في قرية مريكس.

وأفادت مصادر المرصد السوري، في 12 مارس/آذار، بأن الفصائل الموالية لتركيا سرقت منشآت صناعية من قرية أم عشبة بريف رأس العين.