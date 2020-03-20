الانفلات الأمني يتواصل في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. اختطاف مواطن واشتباكات في عفرين 

أفادت مصادر المرصد السوري، اليوم، بأن مجموعة مسلحة خطفت مدني من أمام منزله في حي الصناعة في مدينة عفرين، واقتادته إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، سمع دوي إطلاق رصاص واشتباكات في منطقة الباسوطة غرب عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ودوى انفجار في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، مساء اليوم، ناتج عن دراجة نارية ملغمة في شارع راجو، ما تسبب بإصابة شخص واحد بجروح خطيرة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 مارس/آذار، انفجار سيارة مفخخة في الحي الغربي من مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين ودمار كبير في مكان الانفجار.