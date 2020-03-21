الهدوء الحذر يواصل سيطرته على منطقة “بوتين-أردوغان” مع دخول وقف إطلاق يومه الـ16 على التوالي

يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ16 على التوالي، حيث تشهد محاور التماس هدوءًا حذراً، وسط توقف متواصل لعمليات القصف الجوي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار هذا.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن قوات النظام بعدة قذائف قرية الفطيرة بجبل الزاوية، فيما استهدفت الفصائل المقاتلة والجهادية تمركزات قوات النظام في ريفي اللاذقية وإدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.