استشهاد طفلين في انفجار لغم من مخلفات الحرب السورية بريف دير الزور الشرقي

تواصل مخلفات الحرب السورية حصد أرواح السوريين عبر انفجار مزيد من الألغام والعبوات التي عمدت أطراف الصراع مختلفة إلى زرعها بأوقات سابقة، وفي سياق ذلك، وثق المرصد السوري استشهاد طفلين اثنين شقيقين جراء انفجار لغم أرضي بهما في قرية خشام بريف ديرالزور الشرقي، وبذلك، يرتفع عدد الذين استشهدوا وقضوا وقتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، إلى 255 بينهم 65 مواطنة و72 طفلاً. ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 44 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.