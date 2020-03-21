توتر في ريف عفرين بعد مقتل أحد أبناء العشائر برصاص عناصر من “فرقة الحمزة” بمنطقة الباسوطة

21 مارس,2020
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أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين ينتمون لـ”فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، أقدموا على إطلاق النار من أحد الحواجز العسكرية التابعة للفرقة اتجاه أحد الشبان من عشيرة “الموالي”، في منطقة الباسوطة بريف مدينة عفرين، الأمر الذي أدى لمقتل الشاب على الفور، يأتي ذلك بعد أن أعطى أحد القادة العسكريين في “فرقة الحمزة” أوامر للحاجز التابع للفصيل في منطقة الباسوطة بإطلاق النار على كل من لايقف على الحاجز، حيث يسود التوتر في المنطقة تخوفاً من تداعيات العملية.

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