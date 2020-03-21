للمرة الثالثة.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية”

21 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية دورية عسكرية بمفردها على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية الترنبة الواقعة غرب مدينة سراقب وسارت على الطريق الدولي M4 وصولاً إلى قريبة مصيبين الواقعة شرق إدلب.

ورصد “المرصد السوري” دورية سيرتها القوات التركية منفردة بين قرية الترنبة ومصيبين على طريق حلب-اللاذقية الـ”M4″. يذكر أنها الدورية الثانية في أقل من 24 ساعة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس أنه جرى إعادة رفع السواتر الترابية على طريق حلب-اللاذقية الدولي عند بلدة النيرب شرق إدلب من قبل أشخاص، بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً.

وكان المرصد السوري رصد، دخول آليات هندسية تركية لاستكمال فتح طريق الـ”m4″، في حين أنشأت القوات التركية 14 مخفرا ومحرسا على طريق حلب-اللاذقية السريع “m4″، من بلدة النيرب حتى أطرف قرية بسنقول.

كان المرصد السوري رصد مساء قبل الأمس، تسيير القوات التركية دورية عسكرية منفردة مؤلفة من 10 آليات مصفحة، انطلقت من بلدة الترنبة بإتجاه محمبل على طريق الـ “m4″، كما عملت “تحرير الشام” على حماية الطريق لمرور تلك الآليات.

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