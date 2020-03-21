المرصد السوري لحقوق الانسان: ارتفاع حصيلة قتلى مرتزقة أردوغان إلى 140

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين المرتزقة في ليبيا من الموالين لتركيا، تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث بلغ العدد الإجمالي 143 قتيلًا في غضون أسابيع قليلة.

وقال المرصد في تقرير إن“دفعات جديدة من المرتزقة سقطت بين قتيل وجريح في معارك ليبيا“، موضحًا أنّ ”القتلى الجدد ينحدرون من مناطق تدمر، وسلقين، والبوكمال، والباب في سوريا“، مبينًا أن ”حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه، بلغت 143 مقاتلًا“.

المصدر:emaratyah