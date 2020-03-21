بعد تعذر تفكيكها.. “القوى الأمنية” تُفجر عبوة ناسفة عن بعد وسط مدينة إدلب

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة إدلب، ناجم عن قيام “قوة أمنية” تابعة لأحد الفصائل، بتفجير عبوة ناسفة عن بعد، بعد تعذر تفكيكها، حيث كانت موضوعة أسفل سيارة في حي جبارة وسط مدينة مدينة إدلب، دون تسجيل وقوع خسائر بشرية. ورصد “المرصد السوري” في 18 مارس الجاري محاولة اعتقال أحد عناصر الفصائل “رامي تاو”، من قبل عناصر ملثمين وسط مدينة إدلب، حيث ابدى مقاومة أثناء محاولة الاعتقال، في حين أطلق الملثمون النار عليه، ما تسبب بإصابته في قدمه.

في سياق ذلك، اتهم ناشطون عناصر القوى الأمنية لهيئة تحرير الشام بمحاولة اعتقاله، دون أن يتبين للمرصد السوري صحة تلك الاتهامات حتى الآن. يذكر أنه من أشهر رماة “التاو”، حيث دمر خلال مسيرته عشرات الدبابات لجيش النظام ومعروف بلقب “أبو التاو”.