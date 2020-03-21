المرصد السوري لحقوق الانسان:داعش يتحرك بأخطر مخيمات العالم..تهريب روسيات من “الهول”

في أقصى شرق محافظة الحسكة الواقعة شمال سوريا، يقبع أحد أخطر المخيمات في العالم، يضم عائلات لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي تحت حماية كردية.

وبين الحين والآخر يشهد “الهول” محاولات هرب من قبل تلك العائلات.

الجديد اليوم، أن مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة لقوات الحماية الكردية، قد أحبطت عملية تهريب نساء من عوائل تنظيم داعش الإرهابي من المتواجدين ضمن “مخيم الهول”.

ووفقاً للمعلومات، رصدت كاميرات مراقبة محاولة الهرب، وسريعا تحركت قوى الأمن وأحبطت العملية.

أما تفاصيلها، فبحسب المرصد، كانت النية تهريب 5 نساء من الجنسية الروسية من عوائل تنظيم داعش برفقة 13 من أطفالهم في ساعات الفجر الأولى من الجمعة، بعد أن قامت امرأة بمحاولة تهريبهم من داخل المخيم، وهي زوجة المسؤول الإداري لعلاقات قتلى التنظيم من الجنسيات غير السورية.

وتم رصدهم يحاولون الفرار من السور الجانبي للمخيم.

المصدر:جريدة البلاد