قوات النظام تخرق هدوء منطقة “بوتين – أردوغان” بقصفها مناطق في ريفي إدلب واللاذقية

21 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد عصر اليوم السبت، على أماكن في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والحدادة والخضر بريف اللاذقية الشمالي، لتخرق بذلك الهدوء الحذر المسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أنه يتواصل الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” تزامنا مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ16 على التوالي، حيث تشهد محاور التماس هدوءًا حذراً، وسط توقف متواصل لعمليات القصف الجوي منذ بدء سريان وقف إطلاق النار هذا.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن قوات النظام بعدة قذائف قرية الفطيرة بجبل الزاوية، فيما استهدفت الفصائل المقاتلة والجهادية تمركزات قوات النظام في ريفي اللاذقية وإدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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