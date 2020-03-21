مدير “المرصد السوري”: 128 حالة كانت في الحجر الصحي 56 منها كانت نتيجها سلبية بعد التحليلات والفحوص وخرجت بالفعل.. بينما ما تزال عشرات الحالات في الحجر الصحي حتى الآن

21 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: نحن نأمل أن لا يكون هناك إصابات بفيروس “كورونا”. 128 حالة كانت في الحجر الصحي 56 منها كانت نتيجها سلبية بعد التحليلات والفحوص وخرجت بالفعل.. بينما ما تزال عشرات الحالات في الحجر الصحي حتى الآن.. هناك 11 إيرانيا و4 عراقيين في مدينة الميادين نتائجهم ايجابية للفيروس.. بعد أن كانت خلال الأسبوع الفائت 8 حالات فقط.. ولا قدرة  لقوات النظام على منع دخول الإيرانيين إلى المنطقة كونها تحت السيطرة الإيرانية الكاملة من منطقة الميادين وحتى البوكمال.

ويوجد حالات في الحجر الصحي في طرطوس يشتبه بأنها لفيروس “كورونا”.. كما توفي إيراني نتيجة إلتهابات رئة وقيل أنه نتيجة فيروس “كورونا” ولكن لا نستطيع التأكيد أو النفي بشكل قطعي.. وتوفيت ممرضة بحسب أطباء كانت نتيجة الإصابة بـ”كورونا” ولكن النظام الأمني طلب منهم التكتم عن الأمر. في مناطق سيطرة الفصائل هناك اشتباه في حالتين في عفرين وهناك 4 حالات في الحجر الصحي في مشفى أطمة. أما في مناطق “الإدارة الذاتية” لم تسجل أي حالة حتى الآن كما أن هناك إجراءات صارمة من قبل “الإدارة الذاتية” وحجر طوعي من قبل المواطنين.

 

 

128 حالة كانت في الحجر الصحي 56 منها كانت نتيجها سلبية بعد التحليلات والفحوص وخرجت بالفعل

مدير "المرصد السوري": نحن نأمل أن لا يكون هناك إصابات بفيروس "كورونا". 128 حالة كانت في الحجر الصحي 56 منها كانت نتيجها سلبية بعد التحليلات والفحوص وخرجت بالفعل.. بينما ما تزال عشرات الحالات في الحجر الصحي حتى الآن.. هناك 11 إيرانيا و4 عراقيين في مدينة الميادين نتائجهم ايجابية للفيروس.. بعد أن كانت خلال الأسبوع الفائت 8 حالات فقط.. ولا قدرة لقوات النظام على منع دخول الإيرانيين إلى المنطقة كونها تحت السيطرة الإيرانية الكاملة من منطقة الميادين وحتى البوكمال.ويوجد حالات في الحجر الصحي في طرطوس يشتبه بأنها لفيروس "كورونا".. كما توفي إيراني نتيجة إلتهابات رئة وقيل أنه نتيجة فيروس "كورونا" ولكن لا نستطيع التأكيد أو النفي بشكل قطعي.. وتوفيت ممرضة بحسب أطباء كانت نتيجة الإصابة بـ"كورونا" ولكن النظام الأمني طلب منهم التكتم عن الأمر. في مناطق سيطرة الفصائل هناك اشتباه في حالتين في عفرين وهناك 4 حالات في الحجر الصحي في مشفى أطمة. أما في مناطق "الإدارة الذاتية" لم تسجل أي حالة حتى الآن كما أن هناك إجراءات صارمة من قبل "الإدارة الذاتية" وحجر طوعي من قبل المواطنين.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, March 21, 2020

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