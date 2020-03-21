رتل تركي جديد يدخل منطقة “بوتين-أردوغان”.. وارتفاع عدد الآليات التركية منذ وقف إطلاق النار إلى نحو 1500

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل عسكري تركي جديد، يتألف من 40 آلية ويضم معدات لوجستية وهندسية وغرف محارس مسبقة الصنع ومدرعات، دخلت من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب باتجاه منطقة “بوتين-أردوغان”.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1480 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4880 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9700 جندي تركي.