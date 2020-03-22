وباء الكورونا ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”.. نحو 130 حالة في الحجر الصحي.. وارتفاع عدد الإصابات في صفوف الإيرانيين والعراقيين بدير الزور إلى 15

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لقضية تفشي وباء الكورونا ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”، حيث علم المرصد السوري من مصادر طبية موثوقة في كل من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، بأن أعداد الحالات التي تم حجرها صحياً نتيجة تفشي فيروس (COVID-19) ارتفعت إلى 128 حالة، 56 جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج التحاليل، ووفقاً للمصادر الطبية فقد فارقت ممرضة الحياة نتيجة الإصابة بالفايروس، إلا أن سلطات النظام الأمنية طالبت بالتكتم الكامل عن الأمر.

أما في مدينة الميادين شرق دير الزور، فقد ارتفع إلى 15 تعداد الأشخاص المصابين بفايروس الكورونا من المليشيات الموالية لإيران، هم: 11 من الجنسية الإيرانية و4 من الجنسية العراقية، فيما توفي إيراني نتيجة التهابات بالرئة، قيل أنه نتيجة إصابته بفايروس “كورونا”، إلا أننا في المرصد السوري لا نستطيع التأكيد أو النفي بشكل قطعي.

إننا في المرصد السوري نوجه رسائل إلى منظمة الصحة الدولية من أجل التحرك والضغط على “النظام السوري” للكشف عن الحالات المصابة بفايروس (COVID-19) المستجد ضمن مناطق سيطرته، حرصاً على سلامة المدنيين السوريين المتواجدين هناك.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن حكومة النظام السوري، أعلنت تعليق العمل في الجهات العامة بدءا من يوم غد الأحد 22 مارس/آذار وحتى إشعار آخر. على صعيد متصل، أصدرت رئاسة حكومة النظام تعميما على صفحتها في موقع “فيسبوك” اليوم، تطلب من الوزارات “اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقا أمام مواجهة مخاطر انتشار فيروس “كورونا”.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تعليقا للأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية في جميع المحافظات، إضافة إلى إغلاق الأسواق. وكانت حكومة النظام اتخذت قرارات وإجراءات سابقة بإيقاف دوام المدارس والجامعات، وتخفيض عدد العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 %.

كما أُغلقت مراكز خدمة المواطن في كل المحافظات، والمتنزهات الشعبية والحدائق العامة ودور السينما والمسارح والنوادي وصالات ألعاب الأطفال ومقاهي الإنترنت والملاهي الليلية وصالات المناسبات للأفراح والعزاء.

كما أوقفت وزارة الدفاع التابعة للنظام النشاطات الرياضية في الثكنات العسكرية، خوفا من تفشي “كورونا” بين العناصر.

في بيان اليوم، قالت الوزارة إنه تم إيقاف النشاطات الرياضية العسكرية، أو تلك التي تتطلب تجمعا لا سيما في أماكن مغلقة، إضافة إلى الحد من التجمعات والحشود، وتخفيف الازدحام لحماية المقاتلين في القطعات والتشكيلات، وضرورة استخدام القفازات والكمامات.

وأضاف أنه تم رفع الجاهزية في المشافي العسكرية التابعة لها بهدف استيعاب الحالات الشديدة وضمان العناية اللازمة.

في سياق ذلك، قررت وزارة الدفاع التابعة للنظام إيقاف عمليات السوق إلى الخدمة العسكرية بشكل مؤقت حتى تاريخ 20 نيسان المقبل، موضحة أن جميع الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق سيتم إيقافها أيضا.