وقف إطلاق النار الجديد يدخل يومه الـ 17 باستمرار الهدوء الحذر وتوقف القصف الجوي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 17 على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر والنسبي في عموم المنطقة، وسط توقف متواصل للقصف الجوي منذ منتصف ليل الخميس – الجمعة السادس من شهر مارس/آذار الجاري، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد عصر السبت، على أماكن في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والحدادة والخضر بريف اللاذقية الشمالي، لتخرق بذلك الهدوء الحذر المسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”