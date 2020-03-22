للمرة الخامسة خلال أيام قليلة.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

22 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية جديدة عمدت القوات التركية إلى تسييرها على طريق حلب – اللاذقية الدولي، حيث انطلقت الدورية صباح اليوم من قرية الترنبة الواقعة غرب مدينة سراقب وسارت على اتستراد الـ “M4” وصولاً إلى منطقة مصيبين بريف إدلب، يذكر أن هذه الدورية هي الخامسة من نوعها والتي تسيرها القوات التركية بمفردها على الطريق خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، أنه جرى إعادة رفع السواتر الترابية على طريق حلب-اللاذقية الدولي عند بلدة النيرب شرق إدلب من قبل أشخاص، بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً.

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