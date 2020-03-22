بسبب خلافات شخصية.. عنصر في قوات النظام يقتل مواطن في مدينة حماة

22 مارس,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل مدير ناحية بلدة سلحب في ريف حماه على يد مجهولين

محافظة حماة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أقدم عنصر من قوات النظام على ارتكاب جريمة قتل في مدينة حماة يوم أمس السبت، وذلك من خلال إطلاقه النار على أحد معارفه بسبب خلافات شخصية. ووفقا لمعلومات “المرصد السوري”، فإن العنصر المنتمي لقوات النظام قام باستدراج شخصين من معارفهما إلى طريق ترابي غير مأهول بالسكان في “محلة مشاع وادي الجوز” بمدينة حماة. وبحسب المصادر أقدم العنصر على إطلاق النار اتجاه الشخصين من بندقية رشاشة بسبب خلافات شخصية فيما بينهما، ليفارق أحدهم الحياة ويصاب الآخر بجروح خطيرة.

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