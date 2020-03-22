في ظل نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” المتواصل.. مقتل عنصر من “قسد” جراء عملية طعن شرق دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: في ظل النشاط المتواصل لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق دير الزور، علم “المرصد السوري” من مصادر موثوقة أن شاب يعتقد بأنه من خلايا التنظيم، عمد إلى طعن أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية بأداة حادة في قرية برشم بريف ديرالزور الشرقي، فقام عنصر آخر من “قسد” بإطلاق النار على المهاجم وأرداه قتيلا.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 466 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 151 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و6 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 309 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.