عدسة المرصد السوري بدء “قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية ضمن قسد” بتطبيق القرار الصادر عن “الإدارة الذاتية” بمنع التجوال بين المدن والبلدات والقرى على أن تبدأ عملية حظر تجوال ضمن المدن اعتباراً من يوم الغد