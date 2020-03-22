الفصائل العاملة في جبل الزاوية تدمر دبابة لقوات النظام بعد استهدافها بصاروخ في محور حزارين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف الفصائل العاملة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي لدبابة تابعة لقوات النظام في محور حزارين، الأمر الذي أدى لتدميرها وسط معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أن وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” دخل يومه الـ 17 على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر والنسبي في عموم المنطقة، وسط توقف متواصل للقصف الجوي منذ منتصف ليل الخميس – الجمعة السادس من شهر مارس/آذار الجاري، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد عصر السبت، على أماكن في الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والحدادة والخضر بريف اللاذقية الشمالي، لتخرق بذلك الهدوء الحذر المسيطر على عموم منطقة “بوتين – أردوغان”