المرصد السوري لحقوق الانسان:كورونا في سوريا.. عشرات بالحجر وارتفاع الإصابات بين إيرانيين وعراقيين

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بارتفاع حالات الإصابة والحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لنظام الأسد.

وقال المرصد نقلا عن مصادر طبية في دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس، إن أعداد الحالات التي تم حجرها صحيا نتيجة تفشي كوفيد-19، ارتفعت إلى 128 حالة.

وأضاف أنه جرى إخراج 56 شخصا من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، فيما لا يزال 72 في الحجر بانتظار نتائج الاختبارات.

وذكرت المصادر أن ممرضة توفيت إثر إصابتها بالفيروس، وأوضحت أن سلطات النظام الأمنية طالبت بالتكتم الكامل عن الأمر.

وفي مدينة الميادين شرق دير الزور، ارتفع إلى 15 عدد المصابين بكورونا من المليشيات الموالية لإيران، وفق المرصد الذي أوضح أن 11 من هؤلاء يحملون الجنسية الإيرانية، وأن الأربعة الآخرين عراقيون.

وتوفي إيراني نتيجة التهابات في الرئة، قيل أنها نتيجة إصابته بالفيروس، لكن المرصد قال إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي صحة ذلك.

وطالب المرصد منظمة الصحة الدولية بالتحرك والضغط على النظام السوري للكشف عن حالات الإصابة بكوفيد-19 ضمن مناطق سيطرته، حرصا على سلامة المدنيين السوريين المتواجدين هناك.

المصدر:قناة الحرة