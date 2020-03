مخرجة سورية تطالب العالم بتذكر مأساة إدلب مع تفشي كورونا

في ظل أزمة تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد في العالم كله، طالبت المخرجة السورية وعد الخطيب المجتمع الدولي بتذكر معاناة الشعب السوري تزامنا مع الذكرى التاسعة لاندلاع الثورة السورية.

وقالت الخطيب في رسالة مصورة بثتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة: “أنا أعلم أن هذا وقت غامض بالنسبة لنا جميعا، وأتفهم أنكم تواجهون وقتا صعبا، لأنني أعيش هذا الشعور مع عائلتي، لكن علينا جميعا أن نتذكر أن هناك أناس يعانون أكثر. هذا أيضا وقت حرج للسوريين في إدلب”.

I know this is an uncertain time for us all. This is also a critical time for Syrians in Idlib. On the 9th anniversary of the Syrian revolution, please will you join me and ask your MP to take 95 minutes to #WatchForSama and act for #Syria? https://t.co/FrSx7NJxoT pic.twitter.com/KEOElO067e

— Waad Al-Kateab (@waadalkateab) March 20, 2020