المرصد السوري لحقوق الانسان :قتلى وجرحى من “الأسايش” بانفجارات في مدينة الرقة

22 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن سلسلة انفجارات وقعت في مدينة الرقة شرق سوريا، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر “الإدارة الذاتية”.

واتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات النظام السوري وخلاياها بالضلوع في عمليات التفجير في مدينة الرقة، والمناطق الخاضعة لسيطرة قسد في دير الزور، لخلق “أرضية للفلتان الأمني” في المنطقة.

وتتعرض عدة مناطق في شمال شرق سوريا، لهجمات بالعبوات الناسفة أو السيارات المفخخة، إما على يد خلايا قوات النظام السوري، أو مُسلحين من فلول داعش.

 

المصدر: سوريا 24

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