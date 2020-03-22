الفصائل الموالية لتركيا تقصف مواقع “قسد” في ريف تل أبيض 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف مواقع قوات قسد على المحاور الغربية لمدينة تل أبيض شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 مارس/ آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي عريضة وسليب في ريف تل أبيض، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية “قزعلي” في ريف تل أبيض.