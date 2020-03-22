القوات التركية تنشئ نقطتين عسكريتين بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة حماة  

22 مارس,2020
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أنشأت القوات التركية، اليوم، نقطتين عسكريتين في قريتي المشيرفة وتل خطاب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة جنوب جسر الشغور .
وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى46 ، وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب.

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