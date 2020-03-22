المرصد السوري لحقوق الانسان:الهدوء يخيم على منطقة “بوتين – أردوغان”

على وقع سريان الاتفاق “الروسي_التركي” في محافظة إدلب، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة والتنظيمات الإرهابية، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم الأحد 22/مارس،الهدوء يخيم على منطقة “بوتين – أردوغان”.

وقال المرصد بانه رصد استمرار الهدوء الحذر والنسبي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، يومه الـ17 على التوالي، حيث شهد الأسبوع الثاني هدوء ساد عموم المنطقة توقف خلاله القصف الجوي بشكل كامل،ولا تزال طائرات النظام والروس غائبة عن أجواء المنطقة.

ولفت المرصد أن رصد وصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام ومجموعات تابعة لأيران، إلى محاور ريف إدلب، حيث استقدمت قوات النظام أرتالا إلى محاور جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي، فيما نقلت الفصائل الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني قواتها من ريف حلب إلى محور سراقب.

والجدير ذكره يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار جيش النظام التركي، باستقدام التعزيزات العسكرية الضخمة إلى مناطق متفرقة من الشمال السوري، وخاصة محافظة إدلب، بالإضافة للقيام بإنشاء نقاط عسكرية جديدة.