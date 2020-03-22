المرصد السوري لحقوق الانسان :إدلب تعزيزات تركية بعد مقتل جنديين.. ودوريات أحادية

مع دخول وقف إطلاق النار يومه الخامس عشر، شهدت منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية هدوءاً حذراً بعد يوم سقط خلاله جنديان تركيان بهجوم صاروخي.

واستقدمت القوات التركية رتلين عسكريين جديدين إلى شمال غربي سوريا، حيث دخلت نحو 110 آليات عسكرية على دفعتين عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال المحافظة، نحو المواقع التركية في المنطقة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وأوضح المرصد أن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1400 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/فبراير، إلى أكثر من 4800 شاحنة وآلية عسكرية تركية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9650 جندياً تركياً، بحسب المرصد.

وبدأت الدوريات التركية بالسير لوحدها (دون عربات روسية) على الطريق الدولي، الخميس، بعد سماح المعتصمين لها بالمرور وإزالة السواتر.

المصدر:مركز الشرق العربي