المرصد السوري لحقوق الانسان :«القوات التركية» تقطع المياه عن مدينة الحسكة السورية ومناطق بريفها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات التركية المتمركزة في محطة علوك للمياه بريف رأس العين شمال سوريا، أقدمت على قطع المياه المغذية لمدينة الحسكة ومناطق بريفها، وذلك بعد أيام من عودتها.

وكان المرصد السوري، وهو منظمة حقوقية تتابع الصراع في سوريا، قد أكد في السادس من مارس الجاري عودة المياه إلى مدينة الحسكة ومناطق بريفها وذلك بعد قطعها لمدة 12 يوماً من قبل القوات التركية المتمركزة في محطة علوك للمياه بريف رأس العين.