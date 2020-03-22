في إطار إجراءاتها للحد من انتشار “كورونا”.. “حكومة الإنقاذ” تفرض تعليمات تخص عمل الأفران

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن المخابز المتعاقدة مع المنظمات في إدلب أضافت على سعر ربطة الخبز تكلفة نظافة وتعقيم وهي بمقدار 2 ليرة.

في سياق ذلك، أصدرت “حكومة الإنقاذ” في إدلب، اليوم، تعميما موجها إلى كافة المخابز المنتشرة في مناطق نفوذها شمال غرب سورية، للتقيد بتعليمات تخص الأفران لصناعة خبز نظيف خالي من الأمراض، نظرا لانتشار مرض “كورونا” وتطلب من العاملين التقيد بها تحت طائلة المسؤولية، جاء فيه: “القيام بشكل يومي التأكد من صحة وسلامة العاملين جميعا من الأمراض وعند إصابة أحد العاملين بأعراض أنفلونزا عادية عدم إدخاله للفرن لحين التأكد من نوع الإصابة.

قيام العاملين جميعا بغسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 40 ثانية مع تخليل الماء بين الأصابع بشكل جيد قبل العمل وتكرار الغسل كل ساعة لعمال التعبئة والنظافة.

القيام بتعقيم مكان العمل بالرش بالكلور الممدد خصيصا طاولات تعبئة الخبز وما حولها.

التأكد من أن العاملين جميعا يلبسون وسائل الوقاية الشخصية كمامة قفازات_قبعات.

التأكد من إحكام إغلاق كيس الخبز.

بعد الانتهاء من العمل القيام بشطف أرضية المخبز بشكل يومي والقيام برش كلور ممدد يشمل الرش الأرض الحيطان لارتفاع 2 متر طاولات العمل.

يخلط كل 25 سم كلور مع لتر ماء ويستخدم في نفس اليوم،

علما إنه ليس له أي أثر متبقي أو رائحة.

وسوف تقوم لجان مختصة بالكشف والمعاينة على المخابز للتأكد من سلامته صحيا.

هذا ونهيب بكافة المخابز اتخاذ أعلى درجات الصحة والنظافة على المستويين الشخصي والمهني”.