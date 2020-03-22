تزامنا مع تحليق طائرات روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.. اشتباكات جنوب إدلب تسفر عن خسائر بشرية  

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات متقطعة بالرشاشات الثقيلة على محور حزارين في ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والجهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين قتل 3 عناصر من قوات النظام وأصيب آخرين خلال محاولتهم التسلل على نقاط الفصائل هناك.

ورصد المرصد السوري تحليق طائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”.

في سياق ذلك، قصفت قوات النظام قرية الفطيرة بعدة قذائف مدفعية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، استهداف الفصائل العاملة في ريف إدلب الجنوبي لدبابة تابعة لقوات النظام في محور حزارين.

فيما عدا ذلك يتواصل الهدوء الحذر ضمن عموم منطقة “بوتين – أردوغان” في يومة الـ17، تتخلل هذا الهدوء استهدافات وقذائف متبادلة على نقاط التماس.