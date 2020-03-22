مدير “المرصد السوري”: على النظام أن يأخذ الموضوع على محمل الجد دون التلاعب بأرواح الناس وعواطفهم

23 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: على النظام أن يأخذ الموضوع على محمل الجد دون التلاعب بأرواح الناس وعواطفهم. النظام قال إن فتاة قادمة من الخارج لديها أعراض فيروس “كورونا” ويجري معالجتها وستخرج بعد ساعات.. لا نعلم كيف ستشفى بعد ساعات.. الواضح أن النظام يريد إخفاء الحالات المصابة بالفيروس.. يوجد 15 إصابة مؤكدة في مشفى تابع للإيرانيين بمدينة الميادين وهم 11 إيرانيا و4 عراقيين في الحجر الصحي. في مشافي النظام هناك 72 حالة تخضع للحجر الصحي.. كما جرى تخريج 56 آخرين بعد أن تأكد الأطباء من سلبية تلك الحالات. مراكز الحجر الصحي في كل من مشفى الباسل في طرطوس والمشفى الوطني في اللاذقية والوطني في حمص وعدة مشافي في دمشق.. وهناك ضغط على الأطباء من قبل رجال المخابرات.

 

الحدث

مدير "المرصد السوري": على النظام أن يأخذ الموضوع على محمل الجد دون التلاعب بأرواح الناس وعواطفهم. النظام قال إن فتاة قادمة من الخارج لديها أعراض فيروس "كورونا" ويجري معالجتها وستخرج بعد ساعات.. لا نعلم كيف ستشفى بعد ساعات.. الواضح أن النظام يريد إخفاء الحالات المصابة بالفيروس.. يوجد 15 إصابة مؤكدة في مشفى تابع للإيرانيين بمدينة الميادين وهم 11 إيرانيا و4 عراقيين في الحجر الصحي. في مشافي النظام هناك 72 حالة تخضع للحجر الصحي.. كما جرى تخريج 56 آخرين بعد أن تأكد الأطباء من سلبية تلك الحالات. مراكز الحجر الصحي في كل من مشفى الباسل في طرطوس والمشفى الوطني في اللاذقية والوطني في حمص وعدة مشافي في دمشق.. وهناك ضغط على الأطباء من قبل رجال المخابرات.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, March 22, 2020

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