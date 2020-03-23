بعد اشتباكات تسببت بقتلى وجرحى جنوب إدلب.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الهدوء الحذر إلى عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ 18 على التوالي، وذلك عقب الخروقات التي شهدتها المنطقة يوم أمس، حيث كان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات متقطعة بالرشاشات الثقيلة على محور حزارين في ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والجهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين قتل 3 عناصر من قوات النظام وأصيب آخرين خلال محاولتهم التسلل على نقاط الفصائل هناك، فيما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”، بينما قصفت قوات النظام قرية الفطيرة بعدة قذائف مدفعية.