القوات التركية تنشئ نقاط عسكرية جديدة جنوب اتستراد الـM4 في ريف جسر الشغور الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام القوات التركية بإنشاء ثلاثة نقاط عسكرية جديدة في إدلب، وذلك في كل من بداما والناجية والزعينية غرب مدينة جسر الشغور جنوب طريق حلب – اللاذقية “M4”. وكانت القوات التركية عمدت أمس إلى إنشاء نقطتين عسكريتين في قريتي المشيرفة وتل خطاب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة جنوب جسر الشغور .

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى49وهي: (صلوة وقلعة سمعان والشيخ عقيل وتلة العيس وتلة الطوقان والصرمان وجبل عندان والزيتونة ومورك والراشدين الجنوبية وشير مغار واشتبرق”، بالإضافة إلى نقاط مستحدثة وهي: (عندان والراشدين ومعرحطاط) ونقاط في سراقب والترنبة والنيرب والمغير وقميناس وسرمين ومطار تفتناز ومعارة النعسان ومعرة مصرين والجينة وكفركرمين والتوامة والفوج 111 ومعسكر المسطومة وترمانين والأتارب ودارة عزة والبردقلي ونحليا ومعترم وبسنقول والنبي أيوب وبزابور وباتبو وكفرنوران ورام حمدان والجينة وبسنقول والمشيرفة وتل خطاب وبداما والناجية والزعينية.