القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مشتركة جديدة في الريف الشرقي لعين العرب (كوباني)

23 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها من قبل القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، حيث انطلقت الدورية صباح اليوم من قرية غريب وتجولت بعدة قرى في المنطقة، وكان المرصد السوري رصد في الـ 16 من الشهر الجاري، تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف منطقة أبو رأسين (زركان)، حيث وصلت صباح اليوم الاثنين، 7 عربات عسكرية روسية إلى معبر شيريك الحدودي بريف الدرباسية وأجرت مباحثات مع القوات التركية استمرت لنحو ساعتين، قبل أن تنطلق الدورية المشتركة وتجوب قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى من ثم عادت إلى قرية تورات، وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، تسيير دورية روسية – تركية مشتركة في ريف عين العرب”كوباني” الغربي، حيث انطلقت الدورية من قرية آشمة الواقعة في ريف كوباني الغربي.

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