مقتل اثنين من قوات “الدفاع الوطني” بعد فقدان الاتصال بهما قبل أيام في بادية دير الزور

23 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه جرى العثور على جثتي عنصرين من “الدفاع الوطني” الموالي لقوات النظام، وذلك في منطقة الخور ببادية الميادين شرق دير الزور. ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” تم العثور على العنصرين بعد فقدان الاتصال بهم منذُ يوم الجمعة الفائتة في بادية الخور بعد أن خرجا لجمع مادة الكمأة، وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 362 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات

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