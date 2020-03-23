على غرارة سابقتها.. القوات الروسية تسير مع نظيرتها التركية دورية مقتضبة بين سراقب والترنبة

23 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة هي الثاني من نوعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث جرت العملية على غرار الدورية الأولى التي فشلت واكتفت بالتجول بين مدينة سراقب وقرية ترنبة غربها على مسافة نحو 2 كلم، بينما كانت الدوريات المشتركة من المفترض أن تسير على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي، وكان المرصد السوري نشر أمس، أن القوات التركية عمدت إلى تسيير دورية على طريق حلب – اللاذقية الدولي، حيث انطلقت الدورية صباح اليوم من قرية الترنبة الواقعة غرب مدينة سراقب وسارت على اتستراد الـ “M4” وصولاً إلى منطقة مصيبين بريف إدلب، يذكر أن هذه الدورية هي الخامسة من نوعها والتي تسيرها القوات التركية بمفردها على الطريق خلال الأيام القليلة الفائتة.

وكان المرصد السوري رصد قبل أيام، أنه جرى إعادة رفع السواتر الترابية على طريق حلب-اللاذقية الدولي عند بلدة النيرب شرق إدلب من قبل أشخاص، بعد أن كانت القوات التركية أزالت السواتر الترابية هناك تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع الروس لاحقاً.

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