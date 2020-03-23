رغم انتشار “كورونا”.. جامعة إدلب تواصل العملية التعليمية 

23 مارس,2020
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لا تزال العملية التعليمية مستمرة في جامعة إدلب التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، في ظل انتشار وباء يهدد العالم بأسره، بينما تشهد إدلب والمناطق المتصلة بها ظروفا لا تقل عن انتشار الوباء، حيث يجتمع الفقر والنزوح وغياب أدنى مقومات العيش.
على الرغم من خلو المناطق الشمالية والشمالية الغربية من سورية من أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” إلا أن المناطق المحيطة أخذت على محمل الجد تدابير وقائية وتشمل تعليق الدوام في المؤسسات العامة والجامعات والمدارس في مناطق سيطرة النظام، وفي مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا التي اغلقت المعابر مع المناطق المحيطة وعُلق الدوام في عدة جامعات مثل “حلب الحرة” و”النهضة” و”شام” المدعومة من المنظمات التركية، واتخذت إجراءات مشددة في مناطق “الإدارة الذاتية”، كما تم تطبيق حظرا للتجوال.
أما في إدلب فلا تزال التدابير الوقائية لا تتناسب مع حجم الكارثة في حال حدوثها، فيما تواصل جامعة إدلب امتحاناتها دون مراعاة لظروف الطلاب وسلامتهم مقابل حصولها على تكملة الاقساط السنوية، في أكبر تجمع بشري يضم جيلا بأكمله.
وتأسست جامعة إدلب في بداية 2015 بعد تحرير مدينة إدلب وريفها من قوات النظام، وتضم آلاف الطلاب دون وجود اعتراف بالشهادة الصادرة عنها ولا تخول حاملها لأي عمل كان خارج حدود إدلب.

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