القوى الأمنية تفكك عبوة ناسفة في مدينة الباب.. واستشهاد مواطن متأثرا بجراحه في تفجير سابق

23 مارس,2020
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فككت القوى الأمنية عبوة ناسفة زرعت في سيارة كانت بالقرب من أحد مساجد مدينة الباب في ريف حلب.
وفي سياق مشابه، استشهد محامي متأثرا بجراح أصيب بها جراء تفجير عبوة ناسفة بسيارته مساء أمس في مدينة الباب.
ورصد المرصد السوري مساء أمس، انفجار عبوة ناسفة بسيارة بالقرب من مشفى الفارابي في مدينة الباب، ما تسبب بإصابة طفل وشاب بجروح خطيرة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 مارس/آذار، انفجار سيارة مفخخة في الحي الغربي من مدينة إعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين ودمار كبير في مكان الانفجار.

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