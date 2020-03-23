المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا وروسيا تخفقان في تسيير دورية مشتركة في ادلب

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة هي الثانية من نوعها ضمن منطقة الاتفاق بين بوتين واردوغان.

وحسب المرصد فقد جرت العملية على غرار الدورية الأولى التي فشلت واكتفت بالتجول بين مدينة سراقب وقرية ترنبة غربها على مسافة نحو 2 كلم، بينما كانت الدوريات المشتركة من المفترض أن تسير على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي.

وأفاد المرصد انه رصد دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها من قبل القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، حيث انطلقت الدورية صباح الاثنين من قرية غريب وتجولت بعدة قرى في المنطقة

المصدر ميدل ايست اونلاين