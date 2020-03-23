المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا وروسيا تخفقان في تسيير دورية مشتركة في ادلب

23 مارس,2020
أقل من دقيقة

افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان انه رصد تسيير القوات الروسية والقوات التركية لدورية مشتركة جديدة هي الثانية من نوعها ضمن منطقة الاتفاق بين بوتين واردوغان.
وحسب المرصد فقد جرت العملية على غرار الدورية الأولى التي فشلت واكتفت بالتجول بين مدينة سراقب وقرية ترنبة غربها على مسافة نحو 2 كلم، بينما كانت الدوريات المشتركة من المفترض أن تسير على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي.
وأفاد المرصد انه رصد دورية مشتركة جديدة جرى تسييرها من قبل القوات التركية ونظيرتها الروسية في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الشرقي، حيث انطلقت الدورية صباح الاثنين من قرية غريب وتجولت بعدة قرى في المنطقة

 

 

المصدر ميدل ايست اونلاين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:فيلق مساند لتركيا ينهب أموال السوريين

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:فيلق المجد المساند لتركيا ينهب أموال السوريين

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:إنشاء 3 نقاط عسكرية تركية جديدة بريف جسر الشغور في إدلب

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:لا شيء يثني تركيا.. نقاط عسكرية جديدة في ريف جسر الشغور!