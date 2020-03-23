المرصد السوري لحقوق الانسان: خلاف حول مسروقات يشعل اشتباكات بين فصيلين سوريين مواليين لتركيا

23 مارس,2020
أقل من دقيقة

فجّر خلاف حول مسروقات نهبها فصيلان سوريان مواليان لتركيا في الشمال السوري اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت بين “فيلق المجد” و”لواء الشمال”، إثر خلاف بينهما على تقاسم مسروقات، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من الفصيلين، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات.

وأفاد المرصد السوري، الإثنين، بأنه حصل على شريط مصور يظهر عنصرا من “فيلق المجد” الإرهابي ينقل مسروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي.

 

المصدر  العين الاخبارية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:فيلق مساند لتركيا ينهب أموال السوريين

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:فيلق المجد المساند لتركيا ينهب أموال السوريين

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:إنشاء 3 نقاط عسكرية تركية جديدة بريف جسر الشغور في إدلب

23 مارس,2020

المرصد السوري لحقوق الانسان:لا شيء يثني تركيا.. نقاط عسكرية جديدة في ريف جسر الشغور!