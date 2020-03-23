المرصد السوري لحقوق الانسان:خروقات النظام السوري للهدنة مستمرة والجيش التركي يواصل تعزيزاته شمال غربي سوريا

23 مارس,2020
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قال المرصد السوري إن اشتباكات متقطعة بالرشاشات الثقيلة جرت على محور حزارين في ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والجهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين قتل 3 عناصر من قوات النظام وأصيب آخرين خلال محاولتهم التسلل على نقاط الفصائل هناك، كما قصفت قوات النظام قرية الفطيرة بعدة قذائف مدفعي، بعد ساعات، من استهداف الفصائل العاملة في ريف إدلب الجنوبي لدبابة تابعة لقوات النظام في محور حزارين.

 

 

المصدر  ايام سورية

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