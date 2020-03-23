المرصد السوري لحقوق الانسان: اشتباكات مسلحة بين فصائل سورية موالية لتركيا..

فجّر خلاف حول مسروقات نهبها فصيلان سوريان مواليان لتركيا في الشمال السوري اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات وقعت بين “فيلق المجد” و”لواء الشمال”، إثر خلاف بينهما على تقاسم مسروقات، ما أدى إلى مقتل 6 عناصر من الفصيلين، فيما تدخلت القوات التركية لفض الاشتباكات.

وأفاد المرصد السوري، الإثنين، بأنه حصل على شريط مصور يظهر عنصرا من “فيلق المجد” الإرهابي ينقل مسروقات من بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي.

المصدر حفريات