المرصد السوري لحقوق الانسان:إنشاء 3 نقاط عسكرية تركية جديدة بريف جسر الشغور في إدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، قيام القوات التركية بإنشاء ثلاثة نقاط عسكرية جديدة في إدلب، وذلك في كل من بداما والناجية والزعينية غرب مدينة جسر الشغور جنوب طريق “حلب اللاذقية” السريع المعروف باسم “إم 4”.

وكانت القوات التركية قد أنشأت أمس الأحد نقطتين عسكريتين في قريتي المشيرفة وتل خطاب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حماة جنوب جسر الشغور.

وبذلك، يرتفع عدد النقاط التركية في منطقة “خفض التصعيد” إلى 49.

المصدر jbc news