المرصد السوري لحقوق الانسان:فيلق مساند لتركيا ينهب أموال السوريين

23 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من فصيل ”فيلق المجد“ الموالي لتركيا، سرقوا منازل وممتلكات عامة من بلدات ريف حلب الغربي في سوريا.

وذكر المرصد أنه عثر على شريط مصور يظهر عنصراً من ”فيلق المجد“ ينقل مسروقات من بلدة ”الأبزمو“ بريف حلب الغربي السوري.

يشار إلى أن ”فيلق المجد“ هو أحد الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في سورية ويقوده الرائد المنشق ياسر عبد الرحيم منذ أكتوبر 2018، وكان أحد أعضاء وفد أستانة، بحسب المرصد.

 

المصدر صحيفة البدع

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