 قوات النظام تخرق وقف إطلاق النار وتقصف محاور جبل الزاوية واللاذقية.. والفصائل ترد على الخروقات

23 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام على قرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وكفرعويد بريف إدلب، وزيزون بريف حماة الشمالي الغربي، ومحاور بلدة كبانة بريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
على صعيد متصل، قصفت الفصائل بعدة قذائف تجمعات قوات النظام في ريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 
كان المرصد السوري رصد قبل ساعات، قصفا مدفعيا استهدف قرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وقريتي الزيارة والسرمانية في سهل الغاب غرب حماة.
فيما عدا ذلك، يتواصل الهدوء الحذر في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الـ18 على التوالي.

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