جريح في قصف مدفعي تركي على قرية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

أصيب مواطن مسن بجروح خطيرة، اليوم، جراء قصف مدفعي نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرية أم الحواش ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف أطراف تل رفعت وقرية صوغانكي ومحيطها ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، وقصفت القوات الكردية مدينة عفرين بالقذائف الصاروخية، ما تسبب بوقوع عدة إصابات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 18 مارس/آذار، اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة مارع.