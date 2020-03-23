القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى تل تمر 

24 مارس,2020
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قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرى أم الكيف وعينك الهوى والعريشة بريف تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. 
ورصد المرصد السوري في 16 مارس/ آذار، هجوما للفصائل الموالية لتركيا على قريتي أم الكيف و طويلة بريف تل تمر الشمالي، تمكن مجلس تل تمر العسكري من إحباط هجوم الفصائل الموالية لتركيا.
وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي أم الكيف وطويلة، ما تسبب بإصابة مدني وعنصر من قوات النظام.
وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، في 15 مارس/آذار، بالمدفعية الثقيلة قريتي كورحسن وسليب في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

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