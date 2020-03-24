قصف صاروخي متبادل في جبل الزاوية.. والفصائل تدمر جرافة عسكرية للنظام على محور سراقب

مع دخول الهدنة “التركية – الروسية” يومها الـ19. رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء استهدف كل من البارة وآفس وكفرعويد جنوب إدلب، وردت الفصائل باستهداف مواقع النظام في سراقب وكفرنبل بعدة قذائف صاروخية، تزامنا مع ذلك لاتزال طائرات الإستطلاع الروسية تحلق في أجواء منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وتمكنت الفصائل من تدمير جرافة عسكرية لقوات النظام من خلال استهدافها بقذيفة صاروخية أثناء قيامها برفع سواتر ترابية على محور مدينة سراقب شرق إدلب.