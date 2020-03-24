في إطار حملتها الوقائية من فايروس “كورونا”.. قسد تداهم المعابر النهرية الواصلة بمناطق النظام شرق دير الزور وتغلقها بشكل كامل

24 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية التي تستخدم بغرض التهريب بين المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” أقدمت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية على إطلاق النار اتجاه القوارب والعبارات بهدف تخريبها وإغلاقها بشكل كامل، وذلك في إطار حملتها الوقائية من فايروس “كورونا”.

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