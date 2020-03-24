عدسة”المرصد السوري”: مؤتمر صحفي لمديرية المياه في مدينة الحسكة فيما يخص قيام “القوات التركية” المتمركزة في محطة “علوك” بقطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق أُخرى في ريف المدينة
عدسة"المرصد السوري": مؤتمر صحفي لمديرية المياه في فيما يخص قيام "القوات التركية" المتمركزة في محطة "علوك" بقطع المياه عن مدينة الحسكة
عدسة"المرصد السوري": مؤتمر صحفي لمديرية المياه في مدينة الحسكة فيما يخص قيام "القوات التركية" المتمركزة في محطة "علوك" بقطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق أُخرى في ريف المدينة
Posted by المرصد السوري on Tuesday, March 24, 2020