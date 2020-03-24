عدسة”المرصد السوري”: مؤتمر صحفي لمديرية المياه في مدينة الحسكة فيما يخص قيام “القوات التركية” المتمركزة في محطة “علوك” بقطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق أُخرى في ريف المدينة