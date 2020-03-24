عدسة”المرصد السوري”: مؤتمر صحفي لمديرية المياه في مدينة الحسكة فيما يخص قيام “القوات التركية” المتمركزة في محطة “علوك” بقطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق أُخرى في ريف المدينة

24 مارس,2020
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عدسة"المرصد السوري": مؤتمر صحفي لمديرية المياه في فيما يخص قيام "القوات التركية" المتمركزة في محطة "علوك" بقطع المياه عن مدينة الحسكة

عدسة"المرصد السوري": مؤتمر صحفي لمديرية المياه في مدينة الحسكة فيما يخص قيام "القوات التركية" المتمركزة في محطة "علوك" بقطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق أُخرى في ريف المدينة

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, March 24, 2020

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