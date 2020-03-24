للمرة السادسة خلال أيام قليلة.. القوات التركية تسير دورية بمفردها على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسيير القوات التركية دورية عسكرية بمفردها على طريق M4 الدولي، حيث انطلقت الدورية من محيط مدينة سراقب وسارت على طريق “حلب – اللاذقية” الدولي وصولاً إلى قرية مصيبين بريف إدلب، وجدير بالذكر أن هذه الدورية هي السادسة من نوعها التي تسييرها القوات التركية بمفردها على الطريق الدولي خلال الأيام القليلة الفائتة. وكان “المرصد السوري” قد نشر يوم أمس، أن القوات الروسية والقوات التركية عمدت إلى تسيير دورية مشتركة جديدة هي الثانية من نوعها ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث جرت العملية على غرار الدورية الأولى التي فشلت واكتفت بالتجول بين مدينة سراقب وقرية ترنبة غربها على مسافة نحو 2 كلم، بينما كانت الدوريات المشتركة من المفترض أن تسير على اتستراد اللاذقية – حلب الدولي.